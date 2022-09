Paralelamente ao último treino em Goiânia, antes da viagem para São Paulo, o Atlético-GO teve uma tarde de homenagens no centro de treinamento do clube. Dois jogadores do meio-campo, os volantes Marlon Freitas e Gabriel Baralhas receberam placas e camisas personalizadas das mãos do presidente do clube, Adson Batista.

Rápida, a solenidade foi realizada às vésperas do jogo considerado um dos mais importantes em 85 anos de existência do Atlético-GO. Para muitos torcedores e dirigentes, é o jogo mais importante da história atleticana, pois o time rubro-negro decide vaga na noite desta quinta-feira (8), às 21h30, no Morumbi, diante do São Paulo. A partida decisiva vale vaga na final da Copa Sul-Americana, algo inédito na história do clube. O Atlético-GO venceu o jogo de ida por 3 a 1.

Marlon Freitas, que na próxima temporada atuará pelo Botafogo, completou 150 jogos, nos quais marcou 14 gols desde a chegada ao Atlético-GO, em janeiro de 2020. O jogador se tornou capitão, conquistou dois títulos do Goianão (2020 e 2022) e se tornou referência pelo bom futebol e liderança no elenco.

"A palavra que tenho para dizer é gratidão. É um momento importante, temos o segundo jogo (contra São Paulo) e tenho certeza que faremos um grande jogo. Mas a maior conquista será deixar o Atlético-GO na Série A (do Brasileiro)", disse Marlon Freitas, um dos titulares com mais tempo de clube, ao lado de Dudu e Jorginho.

Gabriel Baralhas chegou ao Atlético-GO no final de 2020. Ele veio do Ituano-SP, demorou a se firmar, mas fez parte das campanhas vitoriosas e dos títulos do Goianão 2020 e 2021. E fez o gol que garantiu a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, no jogo em que o Dragão empatou de 1 a 1 contra a LDU (Equador), em Quito. Ele completou 100 jogos e oito gols pelo clube rubro-negro.

"Procurei novos ares (em 2020). Estou muito feliz aqui. Espero cumprir bem o meu contrato, ficar mais tempo, levar o clube à final da Sul-Americana. Também tenho gratidão. O meu começo aqui não foi legal, mas tenho o carinho da torcida toda vez que entro em campo", destacou Gabriel Baralhas.