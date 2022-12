Após folga de Natal, o elenco do Vila Nova vai retornar aos treinos de pré-temporada nesta segunda-feira (26) para dar sequência na preparação para a estreia no Campeonato Goiano. Até a 1ª rodada, contra o Goiânia, o time colorado terá menos de um mês de atividades. Justamente por isso, os trabalhos físicos estão sendo intensificados no clube vilanovense para que a equipe o Estadual em bom ritmo.

O Vila Nova iniciou a pré-temporada no dia 19 de dezembro. As primeiras três semanas de atividades estão sendo focadas, além de trabalhos táticos e técnicos, em treinos de força.

“Para você tirar o melhor do atleta precisamos de tempo para que ele possa adquirir suas valências físicas predominantes no futebol, principalmente a força, que é a que eles perdem mais rápido perdem e a que demanda mais tempo para obter. Em cima disso, estamos trabalhando nessas primeiras três semanas as atividades de força, é a nossa prioridade, para na sequência podermos fazer apenas a manutenção no campeonato”, projetou o preparador físico do Vila Nova, Alexandre Lopes, que foi contratado para integrar a comissão técnica permanente do clube colorado.

Após a pré-temporada, o Vila Nova, assim como demais clubes do Goianão 2023, vão iniciar uma maratona de 11 jogos em 33 dias. Esse é o período de jogos da 1ª fase do Estadual.

“Falar sobre pré-temporada no Brasil é muito complicado. Raramente a gente tem uma pré-temporada satisfatória com tempo suficiente para trabalhar os atletas, seja na Série A, na B ou na C, mas isso não é desculpa. Já estamos acostumados com isso. Os preparadores físicos no Brasil são muitas vezes ‘recuperadores físicos’. A gente sempre pensa no atleta para que as cargas não sejam sobrecarregadas. É tudo muito bem pensado com a fisiologia e a fisioterapia”, completou o preparador físico Alexandre Lopes.

O elenco do Vila Nova ganhou folga de Natal e volta aos treinos nesta segunda-feira. O plantel ainda não está completo, já que seis jogadores ainda vão se apresentar para os treinos de pré-temporada. O volante Sousa tem previsão de se apresentar no clube nesta semana, enquanto o goleiro Vanderlei e os atacantes Hyuri, Vinícius Leite, Guilherme Parede e Victor Andrade (lesionado e com previsão de retorno aos treinos em março) se apresentam no dia 2 de janeiro.

Apesar de não estarem treinando com o elenco, os atletas receberam orientações do preparador físico Alexandre Lopes.

“De forma individualizada, mas entrei em contato com eles para adiantar alguns treinos. Eles estão seguindo o mesmo tipo de trabalho que estamos implementando no dia a dia. O Vanderlei eu conversei com ele em Curitiba, o Hyuri eu já entrei em contato e recebeu a programação de treinamentos, principalmente de força. Todos estão seguindo os treinamentos”, contou Alexandre Lopes.

O Vila Nova vai estrear no Campeonato Goiano no dia 12 de janeiro. O Tigre duelará, no OBA, contra o Goiânia.