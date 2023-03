A maratonista Mirian Cristina Tavares Rodrigues, de 53 anos, de Goiânia, estará entre milhares de atletas que disputarão, neste domingo (5), a tradicional Maratona de Tóquio nas ruas planas da capital do Japão. A atleta brasileira não vai correr em busca do pódio, índices ou pontuação no ranking mundial, mas promete curtir cada palmo da corrida, cuja previsão é de ter participação de 37 mil atletas (entre nomes da elite mundial de maratonistas e anônimos), sob frio de 5 graus ou até mesmo temperatura menor, mas regada por muita animação desde a largada, a partir das 7 horas (no fuso horário local).

Para chegar a Tóquio, Mirian viajou na última quarta-feira (1º) e passou por rígido controle de saúde para a disputa na prova. Assim que fez a inscrição, soube que teria de levar no celular, através de um aplicativo, o resultado dos testes RT-PCR e as últimas medidas da temperatura corporal. Os japoneses ainda levam a sério os cuidados com a pandemia da Covid-19.

Em Tóquio, Mirian completa a sequência das “majors”, conjunto de seis grandes corridas chamadas de World Marathon Majors. Traduzindo para o português, são as maiores maratonas do mundo, compostas pela lista: maratonas de Londres (Inglaterra), Nova York, Boston e Chicago (Estados Unidos), Berlim (Alemanha) e Tóquio (Japão). É um sonho que será concretizado pela corredora.

Mirian é uma atleta amadora, mas o anonimato não combina com o perfil dela. Cheia de criatividade, disposição e bom humor, ela também se habituou a disputar algumas provas fantasiada, usando algum tipo de adereço ou roupa vinculada à tradição ou à cultura do local da corrida. Na terra do Sol Nascente, Mirian fez a opção de ser uma “gueixa” e vestirá um quimono – ela levará dois, nas cores azul e vermelha. Tudo a ver com a cultura oriental em solo nipônico.

“Quando corro fantasiada, as pessoas (público) vibram comigo. Já conquistei vários amigos durante as provas e já ouvi de algumas pessoas que elas começaram a correr por minha influência, por verem algo positivo nisso”, revelou Mirian, que une o útil ao agradável ao se inscrever nas provas – disputa a corrida e aproveita para conhecer o local. Ela deve ficar uma semana no Japão após a Maratona de Tóquio.

Sobre as fantasias nas outras edições das majors, Mirian detalha as escolhas. Em Nova York (2018), usou a imagem da Estátua da Liberdade; na Maratona de Berlim, optou por um traje de “garçonete da October Fast”. Em Londres, vestiu uma espécie de farda da “Guarda Real da Rainha”. Na provas seguintes, novamente nos Estados Unidos, em Boston se fantasiou de “unicórnio” e, em Chicago, tinha um uniforme do futebol americano.

Às vezes, há contratempos, como em Boston. Segundo ela, agentes do FBI, a polícia federal norte-americana, não permitiram que ela corresse com fantasia de unicórnio porque a cabeça do animal mitológico foi preparada com material sólido (isopor) e escondia o rosto da atleta. A parte superior (cabeça) foi retirada pelos agentes. Mas houve o socorro de alguns torcedores, que deram à corredora uma cabeça de pelúcia, semelhante à apreendida e proibida. O receio era por causa das lembranças do atentado terrorista, no dia 15 de abril de 2013, num local próximo à linha de chegada.

Atleta pensa em homenagem para disputar Circuito Mulher

Depois da Maratona de Tóquio e do descanso de uma semana, o próximo compromisso de Mirian Cristina será disputar os 10 km do Circuito Mulher Unimed, em Goiânia, no dia 19 de março. A atleta não sabe ainda que fantasia vai usar, mas tentará ser criativa, fazer algo que seja uma homenagem à altura do público feminino.

Mirian Cristina lembra que começou a disputar provas de ruas na Meia Maratona de Goiânia, em outubro de 2013, quando correu 5km. No fim do ano, completará dez anos de atletismo.

“É um orgulho estar correndo, ter conquistado bons resultados, assim como conhecer pessoas. Aqui, em Goiânia, é muito quente. Tenho de pensar em algo bacana para representar bem as mulheres”, citou Mirian Cristina.

A corredora lembrou que, para disputar a Maratona de Tóquio, teve de se tratar há algum tempo. Ela descobriu que estava com anemia antes da preparação. Por isso, fez tratamento para que pudesse corrigir a doença.

Mirian Cristina também já teve de tratar uma fascite plantar há algum tempo. Nada disso tira a disposição e a criatividade para preparar uma boa fantasia. A intenção da atleta é organizar uma festa para celebrar os dez anos de atletismo dela. Como se a casa dela fosse um museu do atletismo, Mirian guarda e conserva camisetas, medalhas, imagens (fotos) das provas disputadas, os números de peito e as fantasias usadas.

Para se preparar, a corredora costuma se exercitar durante toda a semana. Além de disputar maratonas, Mirian Cristina também é triatleta e treina para disputar o Triatlo de Cozumel (México), em setembro. A atleta precisa treinar corrida de rua (em média, de 20 a 25km em cada sessão de treino), ciclismo e natação.

