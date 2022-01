O Campeonato Goiano está perto de começar - a bola rola a partir do dia 26 de janeiro - e as newsletters de esporte do POPULAR informam o torcedor sobre seu time do coração. Gratuitas e em formato conciso, com as principais notícias e análises, elas estão disponíveis com foco nos três clubes da capital que estão na disputa: Atlético-GO, Goiás e Vila Nova.

Três vezes por semana, nos dias mais importantes para cada clube, a jornalista Paula Parreira, editora de Esporte e colunista do POPULAR, seleciona o material mais interessante sobre os clubes e também incrementa a lista de sugestões com conteúdo sobre futebol goiano, nacional e internacional, além do que tem de melhor nas outras modalidades.

Antes do Goianão começar, o foco é na preparação, contratações, análises sobre a qualidade dos reforços, além de detalhes sobre protocolos do futebol para a pandemia. Quando a bola rolar, você vai acompanhar tudo sobre as partidas, no pré-jogo, no momento da partida e no pós-jogo, com análises e entrevistas.

O POPULAR tem repórteres setoristas nos clubes para uma cobertura detalhada, criteriosa e aprofundada. A produção diária e as matérias especiais alimentam as sugestões de leitura das newsletters do jornal.

