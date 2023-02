O Atlético-GO está classificado às quartas de final, mas entrará nesta fase da competição sob cobranças do presidente do clube, Adson Batista, à procura da melhor formação nas partidas decisivas, encontrar as melhores peças e acertar o sistema defensivo. A vitória de 3 a 1 sobre o Inhumas, na manhã deste domingo (12), no Estádio Zico Brandão, mostrou uma equipe com dificuldades para controlar o adversário no começo do jogo, mas que tem um sistema ofensivo que consegue marcar presença na adversidade.

Os números mostram contradição. O Dragão ostenta o maior número de gols (22) marcados, mas o sistema defensivo sofreu 13 gols em dez rodadas da 1ª fase do Estadual.

Para o técnico Eduardo Souza, a vitória foi importante para deixar o time entre os dois primeiros colocados. A meta é buscar a vitória no meio de semana, em Goiânia, em jogo com o Goianésia, “para levar estas vantagens” (elevar pontuação e decidir vaga em casa) até a próxima fase. Se houver tropeço do Goiás, há a possibilidade de o Dragão ser líder.

O treinador ressaltou a capacidade de o time “entender o jogo” após levar um gol de falta, na cobrança com força de Weverton Braz, aos 10 minutos do primeiro tempo. “Começo de jogo nosso foi muito ruim. Não entendemos o que era o jogo, de muita bola longa. Depois, começamos a entender o que seria o jogo”, avaliou o treinador.

Eduardo Souza e a comissão técnica também já estão deixando para trás a fase de avaliação do elenco. No jogo em Inhumas, o treinador utilizou o 29º jogador do elenco – o zagueiro Renan Cosenza, de 18 anos, que teve atuação elogiada. Na temporada, Eduardo Souza afirma que pretende deixar jogadores revelados na base em condições de servirem ao time principal.

Formados no Dragão, em momentos diferentes, atuaram até agora: Moraes Júnior, Guilherme, Rodrigo Soares, Luan Sales (laterais), Renan Cosenza e Michel (zagueiros), Thiago Medeiros e Vinícius Lago (volantes), Daniel, Luiz Fernando (atacantes).

O jovem atacante Daniel, de 18 anos, fez o primeiro gol como profissional aos 2 minutos do segundo tempo, em cabeceio colocado, e ganhou elogios. O terceiro gol foi marcado por Airton, também de cabeça, aos 23 minutos do segundo tempo.

Na Série B do Brasileiro, a disputa vai afunilar, pois o clube vai fazer mais contratações. “Importante para estes meninos (jogar). Temos no elenco oito ou nove jogadores (da base). O Atlético-GO precisa revelar, e os meninos têm entrado bem”, frisou o treinador, que precisa ajustar o sistema defensivo e o time para decidir vaga nas quartas de final e diante do Atlético, de Alagoinhas-BA, na fase inicial da Copa do Brasil.

Eduardo Souza também destacou os emprestados e que atuaram contra o Dragão no Goianão, como o atacante Samuel (Goiânia), o zagueiro Douglas e o atacante Jesus (Inhumas). Eles têm ganhado experiência em campo. Renan Cosenza e Daniel podem continuar no time na última rodada. Contra o Goianésia, Ramon Menezes (zagueiro) e Rhaldney (volante) estarão fora, suspensos. Poderão voltar, após suspensão, Lucas Gazal (zagueiro), Luiz Fernando (atacante) e Jefferson (lateral).

Eduardo Souza destacou o lado “polivalente’ de alguns jogadores, que têm a capacidade de fazer mais de uma função no elenco, como Shaylon, Mikael, Moraes Júnior, Ramon Menezes, Kelvin, Bruno Tubarão.

“Neste início (de ano), tivemos algumas perdas de jogadores. Tivemos de nos reinventar em alguns momentos, mas o importante é que eles entenderam isso. O mais importante é comprarem esta ideia de jogarem em várias posições”, frisou Eduardo Souza.