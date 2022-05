Esporte Ao STJD, Rafael Ramos mantém versão e nega ter dito 'macaco' a Edenilson O caso está sendo investigado pelo STJD e também pela Polícia Civil de Porto Alegre

O lateral Rafael Ramos, do Corinthians, prestou depoimento nesta terça-feira (31) no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) e voltou a afirmar que não chamou o volante Edenilson, do Internacional, de 'macaco' em partida realizada entre as duas equipes no dia 14 de maio, no Beira-Rio. O caso está sendo investigado pelo STJD e também pela Polícia Civil de P...