O Atlético-GO deverá ter mais mudanças para o jogo da tarde deste sábado (28), às 16 horas, no Estádio Antonio Accioly. Depois de perder em casa o jogo (2 a 1) e a invencibilidade no Campeonato Goiano para o Anápolis, o Dragão receberá a Aparecidense.

As duas equipes estão separadas por apenas um ponto. O time atleticano lidera com dez pontos, contra nove pontos do Camaleão, que vem de vitória sobre o Inhumas. As modificações no rubro-negro passarão pelas avaliações físicas, clínicas, técnicas e táticas da comissão técnica atleticana.

Há alguns jogadores que não atuaram na última partida, como Shaylon, Jefferson, Lucas Gazal e Rhaldney. Foram poupados ou estavam desgastados. Por isso, desfalcaram o time, que teve rendimento fraco no segundo tempo, quando não conseguiu segurar a vantagem de 1 a 0 no placar adquirida no primeiro tempo.

O zagueiro Emerson Santos foi substituído no início do jogo após sentir a panturrilha e deverá ficar fora da partida.

O planejamento da comissão técnica e da diretoria é rodar o elenco durante a 1ª fase do Goianão. Porém, o rendimento ruim da equipe gerou críticas do presidente do clube, Adson Batista.

O dirigente disse que pretende ter conversa “olho no olho” com os atletas e certamente fará cobranças. O dirigente, que planeja contratar mais dois volantes, deverá buscar mais alguns jogadores no mercado.

A partida deste sábado (28) será às 16 horas, no Accioly.