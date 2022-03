Esporte Após 10 anos, final do Goianão terá árbitro de fora do Estado Partida de volta da decisão terá arbitragem do paulista Luiz Flávio de Oliveira. Fato divide opiniões de finalistas. Relembre polêmicas do apito nas finais entre Atlético-GO e Goiás

Após dez anos, uma partida da final do Campeonato Goiano terá arbitragem de fora do Estado. Luiz Flávio de Oliveira, Fifa de São Paulo, será o árbitro do jogo de volta da decisão deste ano, entre Goiás e Atlético-GO, no sábado (2/4), na Serrinha. O último de fora a comandar o apito em jogo de final goiana foi Paulo César de Oliveira, também de São Paulo, na ida de 2012....