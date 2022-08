O zagueiro e volante Edson finalizou, na tarde desta quinta-feira (11), a segunda passagem dele pelo Atlético-GO. O jogador foi ao CT do Dragão para se despedir de companheiros e da comissão técnica antes do treino que definiria os jogadores relacionados para a viagem ao eixo Rio-São Paulo, onde o time atleticano jogará diante do Botafogo (sábado, 13) e Corinthians (quarta-feira, 17).

Edson é um atleta querido, conhecido pela "resenha" e brincadeiras com os colegas de profissão. Há um mês, ele acertou a transferência para o Al Adalah (Arábia Saudita), mas continuou atuando como titular antes de reclamar de um desconforto muscular.

Durante a segunda passagem pelo clube, Edson resolveu um problema crônico numa situação de emergência com o até então técnico, Umberto Louzer. Na semifinal do Goianão, Ramon Menezes teve lesão muscular e ficou fora do time vários jogos. Edson, que vinha disputando a vaga de volante com Gabriel Baralhas, foi solicitado para atuar como zagueiro. Se destacou na zaga, ao lado de Wanderson, na final com o Goiás.

Edson começou a Série A como titular e assumiu a posição na Sul-Americana e na Copa do Brasil, em que fez um gol, no empate com o Cuiabá-MT (1 a 1). Desde então, não mais saiu do time, a não ser quando estava suspenso ou contundido.

O volante também se envolveu em confusão no corredor de acesso ao Estádio da Serrinha, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na goleada de 3 a 0 sobre o Goiás. A última atuação foi na goleada imposta pelo Flamengo (4 a 1).

O jogador deixa o clube após 38 atuações na segunda passagem (5 na Sul-Americana, 17 na Série A, 6 pela Copa do Brasil e 10 no Goianão).

Na primeira vez em que esteve no clube, em 2020, fez 28 jogos e um gol, sobre o Grêmio-RS. O jogador deixa o Atlético-Go como campeão de duas edições do Estadual (2020 e 2022).

O Al Adalah será o segundo clube dele no futebol árabe - o primeiro foi o Al Qadisiah (2020 e 21), mas teve rompimento nos ligamentos do joelho e precisou voltar ao Brasil, em abril de 2021, para se recuperar após cirurgia no local).