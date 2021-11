Esporte Após 20 dias, jogador do Atlético-GO deixa a UTI do Hugol Fellipe responde a alguns contatos, sorri, chora, mas tem algumas sequelas ainda devido ao tempo de parada

Após 20 dias internado na UTI do Hugol, o jogador Fellipe de Jesus Moreira, do Atlético-GO, deixou a Unidade de Terapia Intensiva e foi transferido para o leito de enfermaria do hospital. O boletim repassado pelo clube informa que o atleta apresenta "melhora clínica", mas com quadro neurológico reservado. Há alguns dias, o atleta passou a respirar sem aparelhos e teve...