O Goiás valorizou muito a vitória apertada, por 1 a 0, conquistada sobre o Coritiba no início do 2º turno da Série A do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino conseguiu se colocar na faixa de classificação para a Copa Sul-Americana e abre uma espécie de contagem regressiva para a conquista do primeiro objetivo dentro da competição nacional: a fuga do rebaixamento.

Com 25 pontos somados em 20 jogos até agora, o time esmeraldino precisa manter essa média de pontuação, de 41,7%, nos 18 jogos restantes para escapar do rebaixamento sem maiores sobressaltos. O goleiro Tadeu disse que não é uma tarefa simples, mas que cada ponto conquistado será ainda mais comemorado nesta segunda metade da competição.

“O Campeonato Brasileiro é muito difícil, todas as equipes são muito bem preparadas. Sabemos que o 2º turno é uma contagem regressiva para o final e a cada vitória, cada ponto conquistado, nos aproximamos mais da nossa primeira meta”, avaliou Tadeu, que foi um dos destaques do Goiás na vitória sobre o Coritiba com pelo menos três defesas difíceis praticadas.

Capitão esmeraldino, Tadeu disse que o grupo saiu ainda mais contente da Serrinha porque considerava a partida contra o Coritiba um confronto em que apenas a vitória interessava, ainda mais porque o Goiás foi goleado pelos paranaenses no 1º turno.

“É aquele jogo que todo mundo fala que é de seis pontos, tínhamos perdido para eles e precisávamos dar uma resposta. Iniciar o 2º turno com uma vitória, em casa, era fundamental e batemos nessa tecla a semana inteira”, frisou.

O Goiás voltou a balançar as redes na reta final de uma partida. O time esmeraldino marcou 10 dos 22 gols que o clube possui nesta Série A durante os 15 minutos finais dos jogos - 70% desses gols foram marcados pelo atacante Pedro Raul, que tem se mostrado decisivo neste Brasileirão. Nos dois últimos jogos, ele foi responsável direto por quatro pontos conquistados com seus gols.

Para o meia Diego, o Goiás tem, com esses números, uma identidade cristalizada no Brasileirão. Para ele, o time esmeraldino é aquele que nunca se dá por vencido e está sempre em busca de pontos. “É uma vitória com a cara do Goiás, com a cara desse grupo. Temos um grupo que não desiste, que luta o tempo inteiro. Foram três pontos em um confronto direto muito importante”, destacou Diego.

Agora, o Goiás terá mais uma semana aberta de treinos para se preparar de olho em uma partida difícil contra o Palmeiras, líder da competição, no Allianz Parque, em São Paulo.

O técnico Jair Ventura não poderá contar com o lateral direito Maguinho, que terá de cumprir suspensão automática. Por outro lado, o zagueiro Lucas Halter não deverá ser problema para o treinador esmeraldino. Elogiado pelo tempo que esteve em campo contra o Coritiba, o novo defensor do Goiás saiu de campo por causa de cãibras.