Após acesso, Goiás é recebido com festa por torcida na chegada a Goiânia

Quase 12 horas depois de conquistar o acesso à Série A, a delegação do Goiás chegou em Goiânia na manhã desta terça-feira (23) e foi recebida por centenas de torcedores no saguão do aeroporto Santa Genoveva. O voo com a delegação esmeraldina pousou às 9h31. A movimentação no local começou por volta das 8h40, com alguns torcedores que chegaram cedo no aeropo...