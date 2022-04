Esporte Após acordo, Serra Dourada é liberado para receber jogos Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi assinado nesta sexta-feira (1º). Reabertura do estádio deve ocorrer em maio com Vila Nova x Fluminense

O Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos de Futebol (GFUT) e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) assinaram nesta sexta-feira (1º) o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que permite a disputa de jogos no estádio Serra Dourada, após mais de dois anos. A reabertura deve ocorrer em maio, com o confronto entre Vila Nova x Fluminense, no jogo da volta da...