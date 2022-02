Esporte Após ampliar vínculo de Rato, Atlético-GO observa zagueiro uruguaio Meia-atacante passa a ter contrato até o fim de 2023, com prioridade para o Dragão em renovar para 2024

Após retornar do futebol japonês e iniciar a temporada 2022 pelo Atlético-GO, o meia-atacante Wellington Rato, de 29 anos, acertou a renovação com o clube até o fim de 2023. A intenção do clube rubro-negro é blindar o Dragão em caso de assédio de outros clubes ao jogador. O contrato anterior ia até o fim de 2022. Agora, o vínculo será prorrogado por mais u...