Esporte Após análise do MP-GO, Serra Dourada deve voltar a receber jogos Órgão analisou previamente os laudos do estádio e agendará assinatura de acordo para formalizar permissão para realização de partidas de futebol com torcida no estádio

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) analisou previamente os quatro laudos do estádio de Serra Dourada, constatou que estão aprovados e deve formalizar o acordo para que a praça esportiva volte a receber jogos após mais de dois anos. A oficialização deve ocorrer ainda nesta semana com a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Leia também Seel defini...