O Vila Nova não deve contar mais com o atacante Yago, que foi anunciado pela diretoria colorada como uma contratação para 2023. O jogador, que pertence ao Athletico-PR, não vestirá a camisa do Tigre e deverá disputar o Campeonato Paulista pelo Ituano.

No dia 1º de dezembro, o presidente Hugo Jorge Bravo anunciou uma lista de reforços acertados com o Tigre durante uma entrevista ao Vilanovida, canal do Youtube.

Apesar do anúncio naquele dia, o dirigente colorado alertou que não estaria descartado um novo destino para a negociação envolvendo Yago, que era dada como acertada, mas não havia sido concretizada ainda naquele momento.

Com esse desfecho, o Vila Nova deve partir para o mercado para repor essa peça, que estava no planejamento para o início da pré-temporada. O clube está em busca de novos reforços para o setor ofensivo e deve contratar até dois atacantes e um meia armador para o elenco que será comandado pelo técnico Claudinei Oliveira.

O nome do atacante uruguaio Leandro Barcia, ex-Goiás e Atlético-GO foi ventilado no OBA e pode pintar no elenco colorado.

A pré-temporada do Vila Nova está marcada para começar na próxima segunda-feira (19). O time colorado foi o último do futebol goiano a encerrar suas atividades em 2022, pois esteve envolvido na final da Copa Verde.