O Atlético-GO terá uma atenção especial ao setor defensivo neste início de pré-temporada para corrigir uma falha detectada pelo clube na última temporada. O Dragão confia em um tripé defensivo que está voltando de lesão para formar uma defesa forte em 2023.

O time atleticano terminou a Série A do Campeonato Brasileiro como a quinta pior defesa da competição ao sofrer 59 gols em 38 partidas. Os números defensivos não foram um problema somente no Brasileirão, uma vez que o Atlético-GO terminou a temporada com 86 sofridos em 74 partidas.

O técnico Eduardo Souza disse que vai utilizar o tempo razoavelmente bom da pré-temporada para ajustar bem o sistema defensivo do Dragão. O treinador deverá contar com um trio de jogadores que perdeu boa parte da última temporada devido a lesões graves.

Leia também:

+ Copa do Catar: os recordes que ainda podem ser atingidos

+ Todos os clubes do Goianão 2023 têm técnicos definidos; veja quem é quem

O goleiro Ronaldo voltará a ficar à disposição da comissão técnica, assim como os zagueiros Ramón Menezes e Emerson Santos. Os dois zagueiros são jogadores experientes e gozam de muito prestígio com a diretoria atleticana. Emerson Santos chegou ao Atlético-GO como reforço, mas sequer estreou devido a uma lesão durante treinamento.

Além desse tripé defensivo, o Dragão também confia muito no rendimento do volante Gabriel Baralhas. Apesar de ter recebido sondagens para uma possível transferência do jogador, o plano da diretoria rubro-negra é esforçar para que o jogador siga no clube para a próxima temporada para ser um esteio no meio-campo.

Até o momento, a diretoria do Atlético-GO acertou com três reforços para o sistema defensivo. Além da aposta no zagueiro Igor Rodrigues, o clube acertou com o lateral direito Rodrigo Soares e com o volante Mikael.