Esporte Após ano difícil, artilheiro do Vila Nova vira torcedor e quer voltar em 2022 Pedro Júnior superou fibrose pulmonar decorrente de Covid-19 e teve problemas musculares durante a temporada

Persistência é a palavra que resume o ano do atacante Pedro Júnior, artilheiro do Vila Nova com 14 gols. O jogador, que não renovou contrato para a fase final da Copa Verde, revelou desejo de voltar em 2022 e seguir marcando gols com a camisa colorada. De férias, o atleta de 34 anos conversou com o POPULAR antes de viajar para a França e disse que seu retorno na próx...