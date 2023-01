Nas duas últimas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior (2020 e 2022), o Atlético-GO chegou à 3ª fase do torneio, mas acabou eliminado por adversários paulistas - pelo Botafogo-SP (2020) e Palmeiras (2022). A meta é superar as duas campanhas anteriores e estabelecer a melhor marca do clube na Copinha.

O time sub-20 do Dragão vem de uma temporada que foi a melhor dele na categoria, em nível regional, nos últimos anos. Foi vice do Campeonato Goiano e campeão da Copa Goiás Sub-20, quebrando o tabu de 13 anos sem título nesta faixa etária. Assim, o desafio atleticano é avançar o máximo possível na principal competição da categoria no País.

“Os bons resultados vieram porque há o investimento do clube na contratação de bons profissionais para o trabalho na base e o suporte que tem sido dado aos jogadores”, destacou o superintendente de futebol do clube, Mauro Júnior.

O dirigente lembra que, além das metas e dos resultados no torneio, o objetivo também é formar bons atletas na base para servir ao profissional. Tanto que, dos 30 nomes pré-relacionados e que se preparam para a Copinha sob comando do jovem técnico Augusto Fassina, de 36 anos, alguns serão integrados ao elenco principal, que faz pré-temporada.

Um deles é o volante Thiago Medeiros, de 18 anos e que fica em Goiânia para disputar posição no time de cima. Os atacantes Calebe e Negueba estavam entre os 30 pré-relacionados, mas não viajarão.

O clube decidiu renovar o elenco sub-20 que disputará a Copinha. Não há nenhum jogador nascido em 2002.

“A Copinha vai servir como um processo de experiência para estes jogadores jovens. Também será importante para a visibilidade deles e do clube”, acrescentou Mauro Júnior.

Augusto Fassina era treinador do time sub-17 e trabalhou algumas vezes no sub-20. Após o Atlético-GO perder o título do Goiano Sub-20, assumiu o cargo no lugar de Rogério Corrêa. Foi campeão da Copa Goiás, o primeiro título dele. Será estreante na Copinha.

Augusto conhece a maioria dos atletas, pois trabalhou com os da equipe sub-17 e os da sub-20. “Os meninos vêm demonstrando muita disposição e querem crescer, evoluir. Esperamos fazer uma grande campanha”, destacou o treinador.