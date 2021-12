Esporte Após anunciar reforços, presidente do Vila Nova é aclamado para novo mandato Hugo Jorge Bravo comandará o time colorado pelos próximos dois anos

O presidente Hugo Jorge Bravo, de 37 anos, foi aclamado para mais dois anos no comando do Vila Nova. A aclamação ocorreu na noite de sexta-feira (17), no OBA. O mandato é válido até o final de 2023. O dirigente ocupa o cargo desde o final de 2019. Na cerimônia, cerca de 30 colorados, entre conselheiros, grão beneméritos e associados, estiveram presentes.Hugo Jorge Bravo man...