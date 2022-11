Único clube do futebol goiano na Série A do Brasileiro da próxima temporada, o Goiás vai ganhar quatro posições no ranking da CBF - passa da 23ª para a 19ª posição - e já tem a noção dos adversários que poderá ter na 1ª fase da Copa do Brasil 2023. Independentemente de quem vai pegar, o alviverde pretende disputar a competição de forma consistente e estável, para avançar no torneio eliminatório nacional.

Na edição 2022 da Copa do Brasil, o time esmeraldino chegou às oitavas de final e foi eliminado pelo Atlético-GO.

A última grande campanha do Goiás na Copa do Brasil completa dez anos em 2023. O time esmeraldino foi à semifinal e acabou eliminado pelo Flamengo em 2013, sob comando do técnico Enderson Moreira e com um time que tinha o atacante Walter como destaque, mas o jogador ficou fora daquela eliminatória contra o rubro-negro.

“A Copa do Brasil dá a oportunidade de ir mais longe, dar passos mais largos. A nossa intenção é, primeiramente, passar de fases para fazer boa campanha”, disse o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Edminho Pinheiro, ressaltando as surpresas que costumam ocorrer neste formato de competição (eliminatório). Por isso, ele prefere ser comedido e evitar fazer prognósticos que acabam não se concretizando.

Pela posição no ranking da CBF, na ordem dos confrontos da Copa do Brasil, o Goiás ficará no pote 1 (dez clubes) e deverá ter um dos seguintes adversários do pote 2: Campinense-PB, Jacuipense-BA, Bahia de Feira-BA, Atlético-BA, Sergipe, Tocantinópolis-TO, ASA-AL, Ceilândia-DF, São Raimundo-RR, Caldense-MG. Essas agremiações são mandantes, a vaga é disputada em jogo único e o clube mais bem ranqueado tem a vantagem do empate.

“O Goiás tem todas as condições de passar por esta fase, mas os jogos costumam ser muito difíceis”, afirmou o dirigente esmeraldino. Nesta temporada, o Goiás foi ao interior da Paraíba e eliminou o Sousa-PB (1 a 1) em partida equilibrada, com gols marcados no primeiro tempo - Nicolas (Goiás) e Esquerdinha (Sousa).

Nas etapas seguintes, o Goiás eliminou o Criciúma-SC, vencendo por 1 a 0, e o Red Bull Bragantino-SP, fora, nos pênaltis, em atuação soberba do goleiro Tadeu, que defendeu cinco cobranças. Nas oitavas, após empate sem gols no clássico contra o Atlético-GO, o Dragão goleou por 3 a 0 no Estádio da Serrinha e avançou.

Um dos atrativos da Copa do Brasil há alguns anos é a premiação por participação em cada fase. O Goiás, em 2022, acumulou R$ 4,18 milhões nas três fases que disputou.