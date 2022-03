Esporte Após atacante, Vila Nova empresta zagueiro para a Aparecidense Ricardo Lima volta ao Camaleão e fica no clube até o final do Goianão de 2023

O Vila Nova anunciou mais uma saída por empréstimo para a Aparecidense. Depois do atacante Cardoso, o zagueiro Ricardo Lima foi cedido ao Camaleão. Diferente do jogador de ataque que fica no clube de Aparecida de Goiânia até o final deste ano, o defensor foi emprestado com vínculo até o final do Goianão de 2023. Ricardo Lima volta ao Camaleão após dois anos....