Esporte Após chegada de técnico, Glauber Ramos deixa o Goiás Profissional não será mais integrante da comissão técnica permanente do clube esmeraldino

Com a chegada de Jair Ventura e sua comissão técnica, Glauber Ramos será desligado da comissão permanente do Goiás. O auxiliar técnico, de 47 anos, comandou o time esmeraldino em 46 jogos sempre com a condição de ser interino. Glauber Ramos trabalhou nas categorias de base do Goiás até que assumiu, ao lado de Augusto César, a condição de técnico ...