O zagueiro Michel, de 22 anos, se despediu do Atlético-GO, da torcida e dos colegas de elenco na tarde desta segunda-feira (27). O jogador e o clube fizeram acordo para a rescisão, pois o contrato estava perto do fim.

Michel é o segundo jogador que deixa o Dragão no início desta temporada – o primeiro foi o lateral Léo Gomes, de 26 anos, que no dia 17 de fevereiro também rescindiu vínculo após um mês no CT do Dragão. Como não conseguiu se firmar entre os jogadores da posição, o defensor buscará nova equipe para continuar a carreira.

Michel chegou ao Atlético-GO em 2018 para atuar nas categorias de base. Ano passado, ele disputou pela última vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas ficou marcado por falhar num dos gols do Palmeiras, que foi campeão do torneio.

No Goianão 2022, também cometeu erro num clássico diante do Vila Nova. Apesar disso, fez parte do elenco que conquistou os títulos do Estadual (2019, 20 e 22), atuando em algumas partidas. Na atual temporada, ele atuou contra o Grêmio Anápolis, Iporá e Goiânia.

O jogador havia recebido oportunidade do técnico Eduardo Souza. Foi elogiado pela dedicação nos treinamentos, mas voltou a falhar no gol de Du Gaia, do Iporá, na vitória atleticana na 1ª fase. Após a saída de Michel, a zaga rubro-negra tem Ramon Menezes, Lucas Gazal, Emerson Santos, Renan Cosenza, Iago e Igor Ribeiro (se recupera de cirurgia no joelho e ainda não atuou pelo clube nesta temporada).