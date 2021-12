Esporte Após concluir licença, técnico do Goiás se vê mais preparado para contribuir Glauber Ramos acabou de concluir a Licença Pro da CBF

O técnico Glauber Ramos, de 47 anos, concluiu os módulos da Licença Pro do curso de formação de treinadores da Confederação Brasileira de Futebol. O treinador valorizou a importância do processo de qualificação e disse que se vê mais preparado para contribuir com o Goiás.O treinador esmeraldino iniciou sua especialização em 2016, quando concluiu a Licença B da CBF. No an...