O congresso técnico, no Sesc Faiçalville, marcou a primeira atividade da 29ª Caminhada Ecológica, que terá largada na madrugada desta terça-feira (19), no Santuário Basílica Divino Pai Eterno, em Trindade. Sete atletas, oriundos do interior, passaram por testes para Covid-19, o que já ocorrera com todos os outros. Nenhum foi testado positivo.

A ausência será de um membro das equipes de apoio, que testou positivo para Covid-19, não poderá participar e ficará em isolamento. Um dos compromissos da Caminhada Ecológica, que retorna após três anos, é com cuidados e respeito aos protocolos rígidos de saúde e defesa da vida.

Leia também:

+ Trindade recebe atletas para bênçãos e largada

+ Equipes de apoio são anjos da guarda dos atletas

O grupo de atletas terá 22 participantes - 7 mulheres e 15 homens -, não mais os 24 aprovados após a seletiva. Um atleta, Idelfonso Ferraz, representante de Araguapaz, não poderá participar da Caminhada Ecológica, pois sofreu um acidente de trabalho e está em fase de recuperação, em casa. O atleta André José Gornattes desistiu porque não poderia viajar por questões de trabalho.

No congresso, o coordenador técnico do projeto, Antônio Celso Fonseca, repassou as recomendações, horários e roteiro aos atletas. Os coordenadores das equipes de apoio também explicaram como cada unidade vai atuar durante os cinco dias do projeto, cujo fechamento será na tarde de sábado, em Aruanã, nas águas do Rio Araguaia.

Do Sesc, os atletas e equipes de apoio seguem para Trindade, onde haverá solenidade oficial, missa na Matriz de Trindade e jantar. Nesta terça (19), todos os participantes chegam um pouco mais cedo, às 4h30, para receberem as bençãos na Basílica do Divino Pai Eterno.

A Caminhada Ecológica é um projeto que tem realização do POPULAR e do Sesc. O patrocínio é da Unimed Goiânia. Jeep Pinauto e Instituto PanAmericano da Visão apoiam o projeto. A PUC Goiás faz o apoio científico, e o evento tem ainda apoio logístico do Corpo de bombeiros e da Política Militar de Goiás. A Caminhada Ecológica também tem parceria com Água Nativa e ProBiótica.