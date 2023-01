Cinco jogadores do elenco do Goiás na Copa São Paulo de Futebol Júnior foram integrados ao elenco principal e vão iniciar os treinos com a equipe profissional a partir desta quarta-feira (25). O lateral direito Diego, o meia Alan e os atacantes Pedrinho, Vitinho e Wendell vão ficar à disposição do técnico Guto Ferreira para a sequência do Goianão 2023.

Pedrinho ainda passará por período de recuperação de lesão muscular sofrida nas quartas de final da Copinha. A previsão é treinar com bola a partir de fevereiro.

Subir para o time profissional é o principal objetivo de quem vai para a disputa da Copinha. Neste ano, o Goiás foi o melhor clube goiano na principal competição de base do País e fez uma de suas melhores campanhas no torneio ao ser eliminado na semifinal para o atual campeão Palmeiras, que busca o bicampeonato nesta quarta-feira (25), contra o América-MG.

Por causa da boa campanha, além dos cinco jogadores que já subiram, há possibilidade de outros atletas seguirem o processo de transição.

Dos cinco jogadores, apenas o meia Alan, de 20 anos, vai estourar a faixa de idade para atuar na equipe sub-20. Os demais jogadores possuem 18 anos e podem intercalar entre a equipe profissional e o sub-20 ao longo da temporada.

“Os atletas estão bem preparados neste processo de transição. Vai ser bacana para eles. Vejo todos com uma vontade e um querer grande de ter sucesso nesse processo. Esses atletas estavam desacreditados. Essa promoção é fruto do trabalho deles, sei que todos vão dar a vida para ajudar o clube, ajudar o Guto (Ferreira)”, comentou o técnico do time sub-20 do Goiás, Mário Henrique, que contou que atletas como Vitinho e Pedrinho o abraçaram após o jogo contra o Palmeiras como forma de agradecimento.

“O Pedrinho me abraçou e agradeceu. Contou que voltou a sentir alegria e vontade de jogar futebol de novo. O Victor Hugo também. Eles estavam desacreditados”, revelou o treinador, que frisou que o desânimo nos atletas ocorreu por causa da temporada de 2022, em que o Goiás não fez bom ano nas categorias de base e terminou com apenas um título, o do Goiano sub-15.

Dos jogadores que subiram para o time principal, Pedrinho é o mais experiente nesse processo de transição. Em 2022, jogou 14 partidas do Brasileirão. Na Copinha, foi o capitão da equipe, destaque e artilheiro com cinco gols. Diferentemente da temporada passada, em que jogava como extremo, ele atuou como centroavante do Goiás na Copa São Paulo.

“A diretoria esperava que eu utilizasse o Pedrinho como meia, mas procurei insistir com ele e sugeri a opção de jogar como 9. Ele pegou o jeito, se superou e mostrou o resultado. É um ótimo jogador para pressionar, tem domínio rápido e consegue entender diversas funções táticas na fase ofensiva. É bom finalizador e veloz”, descreveu Mário Henrique.

No time profissional, Pedrinho poderá ser utilizado como 9 e reserva imediato do atacante Nicolas ou como ponta, mas nessa função a concorrência é maior - Vinícius e Alesson, pelo lado esquerdo, são as principais escolhas de Guto Ferreira.

Na lateral direita, o estilo d jogo não deve mudar. Se Guto Ferreira optar por escalar o jovem Diego, vai ter um jogador rápido, de força, qualidade no passe e que está bem fisicamente. “Diego vai chamar atenção pelo lado, é um jogador agressivo e, ofensivamente, é ainda melhor. Tem uma capacidade ímpar de entender o jogo”, descreveu o treinador da equipe sub-20 do Goiás.

Vitinho e Wendell são atacantes que atuam como pontas. Dos dois, Vitinho evoluiu a leitura de jogo e mostrou situações positivas com o técnico Mário Henrique. A recomposição defensiva melhorou sob o comando do treinador. O jogador se destaca nos confrontos um contra um e possui explosão que facilita para construir jogadas em velocidade.

Vitinho se parece com Wendell. “É um cara de velocidade e muita força, faz bom um contra um ofensivo e taticamente cumpre bem a função defensiva”, falou Mário Henrique.

Dos cinco jogadores, o único meia é Alan, descrito como um atleta “interessantíssimo” e que “enxerga muito bem o jogo”. Se destaca coletivamente, costuma ter rápidas tomadas de decisões na construção do jogo e bate bem com as duas pernas. “Um jogador de visão de jogo e é ótimo na bola parada”, complementou o treinador esmeraldino.

Dos cinco jogadores, apenas Diego não jogou uma competição profissional na carreira. Em 2022, o Goiás optou por utilizar o time sub-20 na disputa da Copa Verde. A equipe esmeraldina foi eliminada na estreia, na 2ª fase, e contou com Alan, Wendell e Vitinho no duelo contra o Real Noroeste-ES - o atacante Pedrinho não participou da partida, mas defendeu o time alviverde no Brasileirão.