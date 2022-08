Abel Ferreira vem sendo alvo de críticas de alguns treinadores brasileiros na última semana. Apesar disso, Mano Menezes, treinador do Inter, elogiou o português durante sua participação no podcast 'Hoje Sim'.

"Sem fazer comparação, eu gosto mais do que o Palmeiras do Abel faz, para meu estilo de ver futebol, de entender como um time deve se comportar, como deve se estruturar como equipe. Para citar um time no Brasil, eu acho que tudo que está acontecendo com o Palmeiras é muito justo por tudo que é feito tanto como clube, como construção", disse Mano.

Além disso, o técnico colorado também valorizou a administração feita pelo clube alviverde, mas mencionou que o trabalho de Abel é muito bom.

"[O Palmeiras] Primeiro contratou os principais destaques do Brasil, jovens destaques, que em um primeiro momento não estavam ainda formados para essa ambição toda, mas amadureceram lá dentro. O trabalho foi sendo sempre mais e mais incrementado. E recebeu um profissional que está fazendo um trabalho excelente como treinador", completou.

As declarações de Mano vem depois de o próprio treinador colocar a fala de Abel sobre as dificuldades no confronto com o Atlético-MG contra o Palmeiras como uma "aula".

Além dele, o técnico alviverde também foi alvo de críticas em coletivas do Cuca, que se incomodou com a repercussão de sua entrevista após a eliminação para o Palmeiras na Libertadores, e Jorginho, do Atlético-GO, que atacou o comandante palmeirense.