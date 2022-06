Esporte Após definir futuro de Sousa, Flamengo olha mercado com senso de urgência A decisão da diretoria foi tomada após a derrota para o Red Bull Bragantino, ontem (8), em Bragança Paulista (SP)

Após entender que não há mais possibilidade de Paulo Sousa seguir como técnico do Flamengo, a diretoria, agora, traça estratégia para ir ao mercado com um senso muito maior de urgência. Paralelamente a isso, a cúpula analisa a melhor forma de fazer o desligamento do atual comandante, e a presença dele à beira do gramado no jogo contra o Internacional, sábado (11), ainda é...