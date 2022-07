Menos de uma semana após se desligar do Goiás, o zagueiro Sidnei, de 32 anos, está de clube novo. O defensor voltou para o futebol espanhol e defenderá o Las Palmas, clube da 2ª Divisão da Espanha.

Com passagem sem sucesso por Goiás e Cruzeiro, em seu retorno ao futebol brasileiro, Sidnei fez as malas novamente rumo ao futebol espanhol, onde passou boa parte da carreira defendendo clubes como Bétis, Deportivo La Coruña e Espanyol, todos na 1ª Divisão local.

No anúncio feito no site oficial, o clube espanhol se referiu ao zagueiro brasileiro como um jogador que se destaca pela presença física, corpulência e hierarquia, além de ser um jogador rápido e com boa saída de bola.