Esporte Após deixar UTI, zagueiro do Atlético-GO continua em evolução Fellipe, de 18 anos, passou 20 dias na unidade de tratamento intensivo

O zagueiro Fellipe de Jesus Moreira, de 18 anos, continua se recuperando no Hugol das duas paradas cardíacas sofridas no dia 12 de outubro, no final do treino do Atlético-GO no CT do Dragão. Depois de ficar internado na UTI do hospital durante 20 dias, o jogador deixou a UTI, respira sem ajuda de aparelhos e continua em processo de evolução do estado de saúde. Não há p...