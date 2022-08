Demitido pelo Atlético-GO após a derrota para o Goiás no clássico de sábado (27), o técnico Jorginho usou as redes sociais para se despedir dos atleticanos.

O treinador agradeceu aos torcedores, diretoria, funcionários do clube e ao próprio presidente Adson Batista por essa segunda passagem dele pelo Dragão.

Jorginho pontuou o sucesso do clube nas copas Sul-Americana e do Brasil, mas acredita que a ausência de bons resultados na Série A do Campeonato Brasileiro tenha sido o principal motivo para a interrupção do trabalho.

Confira a nota de despedida:

Ontem (27) encerrou-se meu ciclo como treinador do Clube Atlético Goianiense. Gostaria de agradecer imensamente ao Presidente Adson, a toda diretoria, staff, torcida, comissão técnica e em especial aos atletas que durante estes meses mostraram ser extremamente profissionais, guerreiros, determinados, humildes e acima de tudo por acreditarem no meu trabalho e da minha comissão; saímos pela porta da frente, respeitando a decisão do presidente, deixando a equipe na semifinal da Copa Internacional Sul-Americana, além de ter ficado entre os oito melhores da Copa do Brasil. Infelizmente os resultados no Campeonato Brasileiro da Série A não foram os esperados em curto tempo. Sabíamos que disputar 3 competições seria uma árdua tarefa, mas reitero a minha satisfação em ter retornado ao Atlético Goianiense neste ano e a todo o trabalho e ambiente deixado como legado.

Desejo sucesso ao ACG e um beijo no coração de todos!