O zagueiro do Vila Nova, Rafael Donato, cobrou foco para o time colorado nos confrontos diretos que o clube colorado terá na busca pela permanência na Série B. Nesta sexta-feira (2), diante de um postulante ao acesso, o Tigre perdeu para o Grêmio por 2 a 1, pela 28ª rodada da Série B. O jogo foi disputado em Porto Alegre/RS.

O próximo compromisso do Vila Nova será um confronto direto dentro da zona de rebaixamento. Na terça-feira (6),o Tigre encara o Guarani, pela 29ª rodada, no OBA.

No fim da partida contra o Grêmio, Rafael Donato teve a melhor chance do Vila Nova para empatar o confronto, mas errou finalização e chutou para fora após cruzamento na área gremista.

“Quando eu vi a bola já estava em cima, tentei reagir, mas errei o gol. A gente tem que entender que, por mais que a gente quisesse o resultado positivo aqui, até mesmo o empate, o nosso campeonato não é contra o Grêmio. Temos que focar nos confrontos diretos, temos muito pela frente e condições para sair dessa situação”, comentou Rafael Donato ao Sportv.

Na opinião do defensor, o Sávio Pereira Sampaio (FIFA/DF) errou em não marcar um pênalti para o Vila Nova na origem do lance que resultou no segundo gol gremista em Porto Alegre.

Na ocasião, aos 18 minutos do 2º tempo, em contra-ataque, Diogo Barbosa cruzou a bola na medida para o meia Thaciano cabecear e anotar o segundo gol da vitória gremista. O lance foi revisado pelo VAR, que, na origem da jogada, entendeu que o lateral direito Rodrigo cometeu pênalti no atacante Daniel Amorim. Na sequência da jogada, saiu o tento do Grêmio.

Para o analista de arbitragem da Central do Apito, Sálvio Espínola, do Sportv, houve pênalti e o gol deveria ser anulado. Não foi a decisão tomada por Sávio Pereira Sampaio (FIFA/DF) após ser orientado para revisão por Wagner Reway/PB.

“Interpretação dele (Sávio Pereira Sampaio). Houve um toque no nosso jogador, mas ele falou que foi junto. Mas quando o defensor toca no atacante dentro da bola, sem disputa de bola, deveria ter marcado o pênalti. Principalmente pelo VAR ter chamado ele, que ficou cinco minutos. Se fosse algo simples, ele tinha deixado o jogo seguir. Fica a lamentação, mas poderíamos ter feito mais para sair com o empate hoje”, ponderou o jogador vilanovense.