O Vasco demitiu neste domingo (24) o técnico Maurício Souza. A decisão se deu um dia depois da derrota para o Vila Nova por 1 a 0.

Enquanto o clube não decide quem será o novo técnico, comissão permanente formada pelo interino Emilio Faro, o auxiliar João Correia e o preparador físico Daniel Felix estará no comando da equipe.

Faro, inclusive, deve comandar o time na próxima quinta-feira (28), contra o CRB.

Nos últimos seis jogos, o time comandado por Maurício Souza sofreu três derrotas, aumentando os protestos dos torcedores em relação ao treinador. Foram apenas cinco pontos de 18 possíveis, com uma forte queda de rendimento.

O Vasco é o terceiro colocado da Série B, com 35 pontos, um a menos do que o Grêmio (2º) e dez a menos do que o Cruzeiro (1º).

Confira a nota do Vasco:

"O Club de Regatas Vasco da Gama informa o desligamento do treinador da equipe de futebol profissional, Maurício Souza.

O Vasco da Gama agradece a Maurício Souza por toda sua dedicação ao longo dos jogos em que permaneceu à frente da equipe de futebol profissional do Clube e deseja sucesso na sequência de sua trajetória.

A equipe profissional cruzmaltina fica aos cuidados de sua comissão permanente formada pelo interino Emilio Faro, o auxiliar João Correia e o preparador físico Daniel Felix."