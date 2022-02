Esporte Após derrota, Vila Nova parte para série pesada Vila Nova perde para o Iporá e segue para confrontos contra os outros três times do G4

Derrotado pelo Iporá, por 2 a 0, utilizando time alternativo, fora de casa, o Vila Nova terá agora uma série de confrontos dentro do G4 do Grupo B do Campeonato Goiano para definir sua classificação à próxima fase da competição estadual. No revés para o Lobo Guará, na tarde deste domingo (13), muitos jogadores considerados titulares foram poupados e vão com gás total p...