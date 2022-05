Esporte Após derrota, Vila Nova troca Higo por Dado Diretoria colorada opta pela demissão do técnico e age rápido no mercado para anunciar substituto

A diretoria do Vila Nova não perdeu tempo e no mesmo dia em que anunciou a demissão de Higo Magalhães, o clube oficializou a contratação do substituto. Trata-se do técnico Dado Cavalcanti, de 40 anos, que chega ao time colorado com a missão de colocar a equipe de volta ao trilho das vitórias e fazer com que o Tigre renda mais.Pernambucano, Dado Cavalcanti fará seu primeiro ...