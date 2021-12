Esporte Após desistência do Atlético-GO, goleiro acerta com o Fortaleza Fernando Miguel assinou contrato até o final de 2022, em definitivo, como o Leão

Um dos principais destaques do Atlético-GO na temporada de 2021, o goleiro Fernando Miguel foi anunciado como reforço do Fortaleza, um dia após a direção do Dragão oficializar desistência na negociação pela contratação do jogador de 36 anos. Ele assinou vínculo, em definitivo, até o final de 2022. 🤝 Fernando Miguel está #FechadoComOLeão! 🦁 O atleta, ...