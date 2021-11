Esporte Após dez meses, Vila Nova pode avançar para decidir outro título em Belém Tigre abriu boa vantagem no jogo de ida contra o Nova Mutum e caso avance à final vai enfrentar o vencedor do confronto entre Paysandu e Remo. A decisão será no Pará

O último título importante conquistado pelo Vila Nova foi a Série C do Brasileiro 2020, garantido e festejado em Belém (PA) após a vitória sobre o Remo, na final da Terceirona nacional, por 3 a 2, no jogo disputado no dia 30 de janeiro deste ano. O destino, a tabela da Copa Verde e a boa vantagem obtida pelo Tigre na semifinal do torneio, após goleada de 3 a 0 sobre ...