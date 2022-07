O lateral direito Dudu está à disposição da comissão técnica para ser aproveitado nos próximos jogos do Atlético-GO. Dudu se contundiu no dia 4 de maio, durante o jogo em que o Dragão venceu o Defensa y Justicia por 3 a 2 no Estádio Antonio Accioly. Ele sentiu dores no pé esquerdo, em que foi constatada uma lesão ligamentar. São dois meses fora da equipe.

Neste período, fez tratamento médico intensivo, foi liberado para as atividades de transição física e, nas últimas semanas, se exercitou com bola.

Porém, somente nesta segunda-feira (4), ele participou efetivamente de um treinamento mais forte, que teve duas equipes compostas por jogadores que atuaram alguns minutos na derrota de 2 a 1 para o São Paulo - como Arthur Henrique, Edson Fernando e Rickson e aqueles que não foram utilizados, como Wanderson, Gabriel Noga, Renan e Luan Polli, e outros da base.

Dudu treinou normalmente durante mais de uma hora e o aproveitamento dele agora depende do técnico Jorginho. Porém, a data da volta dele num jogo oficial não está definida. Nesta semana, o Dragão joga nesta quinta-feira (7) contra o Olimpia, no Estádio Serra Dourada, e no próximo domingo (10), diante do Santos, na Vila Belmiro.

Há alguns dias, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, projetou o retorno do lateral no clássico diante do Goiás, na partida de volta da Copa do Brasil, no dia 13 de julho, no Estádio da Serrinha.

Na ausência de Dudu, o titular da posição tem sido Hayner. Dudu atuou 24 vezes neste ano e fez dois gols num mesmo jogo, na vitória de 2 a 1 sobre a Aparecidense.

No elenco atual, Dudu um dos jogadores com mais tempo de clube - está no Atlético-GO desde o início de 2020. Ele ganhou a posição, em meados de 2020, após a chegada do técnico Vagner Mancini.