O atacante Pedro Raul nunca escondeu o desejo de cumprir metas individuais no Goiás. A briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro está acirrada. A diferença para Germán Cano é de apenas um gol e é real a possibilidade de Pedro Raul voltar a colocar o Goiás no topo de uma artilharia de Brasileirão, como já fizeram jogadores como Túlio Maravilha (1989), Dill (2000), Dimba (2003) e Souza (2006).

Essa possibilidade também contribui para a permanência de Pedro Raul na Serrinha. Com os bons números, o atacante recebeu propostas para sair neste meio de temporada, mas tem dado declarações públicas de que deseja concluir a disputa da Série A com a camisa do Goiás.

Pedro Raul está emprestado ao clube esmeraldino pelo Kashiwa Reysol, do Japão, até o fim do ano. Por isso, o Goiás pouco pode fazer em caso de alguma negociação até o fechamento da janela de transferências do mercado europeu, que possui um poder financeiro grande.

Nas últimas semanas, Pedro Raul recebeu ofertas para voltar ao Japão, mas também uma proposta para defender o Auxerre, da França. A diretoria esmeraldina conta como trunfo, para segurar o atleta, o desejo que ele tem de terminar a temporada em Goiânia.

Contratado no início desta temporada, mesmo com a boa Série B feita pelo centroavante Nicolas, Pedro Raul demorou um pouco para cair nas graças da torcida esmeraldina, que chegou a criticá-lo em algumas partidas na Serrinha.

Além de fazer 12 gols nesta Série A e ser responsável pela metade dos gols do clube na competição, Pedro Raul já anotou 19 gols no ano. O último jogador a marcar essa quantidade de gols pelo Goiás em uma temporada foi Lucão do Break, em 2018, mas, na ocasião, o time esmeraldino disputava a Série B. Em uma temporada com a Série A no calendário, Erik conseguiu fazer 20 gols em 2015, quando balançou as redes dez vezes na competição nacional.

Com bons números e momento iluminado, Pedro Raul tem os dias contados como jogador do Goiás e constrói, tijolo a tijolo, ou gol a gol, uma imagem marcante com a camisa esmeraldina.

O jogador pode eternizar seu nome no clube se fechar como artilheiro o Brasileirão ou voltar a colocar um jogador do Goiás em uma lista de convocados para a seleção brasileira.

Ao fim da temporada, a diretoria do Goiás vê como uma missão muito difícil a permanência de Pedro Raul, pois a única situação viável seria um novo empréstimo junto ao clube japonês que é detentor dos direitos econômicos do jogador. Além disso, a visibilidade com os gols no Brasileirão e lembrança do técnico Tite devem valorizar ainda mais o goleador esmeraldino para a sequência da carreira.