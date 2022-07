O Goiás terá mais 22 jogos no ano para garantir a permanência no Campeonato Brasileiro após a eliminação na Copa do Brasil para o rival Atlético-GO. A Série A é o único torneio que o time esmeraldino terá até o final da temporada, e o principal objetivo do clube é garantir a manutenção na elite nacional.

O número de partidas até o final do ano é praticamente o mesmo que o clube esmeraldino teve em 2020, na última vez que o Goiás esteve na Série A, considerando o período depois da eliminação na Copa do Brasil.

Há dois anos, a equipe goiana caiu no torneio eliminatório na 3ª fase, para o Vasco, e teve mais 23 jogos no Brasileirão, mas não conseguiu a meta de garantir a permanência.

O Goiás é o 12º colocado no Brasileirão, com 20 pontos, com dois de vantagem para o Ceará, que abre a zona de rebaixamento. O time esmeraldino adotou o discurso de que o foco é esquecer a eliminação na Copa do Brasil e tentar fazer “o melhor Brasileiro possível” após ser superado pelo rival Atlético-GO.

Outro ponto citado por membros do clube esmeraldino foi consertar erros apresentados na goleada sofrida para o Dragão.

O goleiro Tadeu disse que o Goiás deve “fazer uma segunda parte de temporada muito melhor” do que foi o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-GO.

Com exceção da próxima semana, em que jogará domingo (17, contra o Juventude), quarta-feira (20, diante do Fluminense) e no sábado (23) contra o São Paulo, o clube goiano já sabe que terá semanas livres entre as rodadas do Brasileirão. A CBF já confirmou datas dos jogos até a 25ª rodada.

Nesse período, que vai até o início de setembro, o Goiás vai enfrentar times que estão na parte de cima da tabela do Brasileiro neste momento, como Palmeiras, Fluminense e Atlético-MG, e equipes que também lutam pela permanência, como Avaí e Juventude, além de reencontrar o Atlético-GO na Serrinha, pelo 2º turno do Brasileirão.

Com foco só para a Série A, o elenco do Goiás treina nesta sexta-feira (15), em Goiânia, na preparação para o duelo de domingo contra o Juventude. As equipes se enfrentaram no Estádio Alfredo Jaconi, a partir das 11 horas, pela 17ª rodada.