Aniversariante do dia 17 de agosto, quando fez 58 anos, o técnico Jorginho recebeu em São Paulo o chamado presente de grego. O Atlético-GO foi goleado pelo Corihthians por 4 a 1 e deu adeus à Copa do Brasil numa fase decisiva, as quartas de final. O treinador assumiu a responsabilidade pelo resultado negativo, justificou que o time não conseguiu repetir nada do que havia apresentado em Goiãnia, na vitória de 2 a 0, e repetiu a birra criada com o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira.

Jorginho não esqueceu a polêmica com Abel Ferreira. Ao elogiar o treinador do Corinthians, Vitor Pereira, que é português, assim como o treinador palmeirense, alfinetou Abel Ferreira.

"Tenho de parabenizar o Vitor (Pereira) pelo grande jogo em casa. Ele é um cara super simpático, diferente do Abel (Ferreira). Ele já foi anfitrião aqui umas três vezes e nunca ofereceu um aperto de mão. Não vou mais falar sobre isso. É coisa do passado, sobre a minha insatisfação com uma situação passada."

Desde a derrota de 4 a 2 em São Paulo, para o Palmeiras, a relação entre os dois treinadores tem azedado.

"Quero parabenizar o Vitor (Pereira) e dizer para ele que é um bom treinador. Fez um bom trabalho. Sabíamos o quanto seria difícil. Foram mortais nos cruzamentos. Tenho de falar que um português não tem nad a ver com outro. Queiro deixar muito claro isso. Não é questão de nacionalidade, pois o Abel (Ferreira), por mais que tenha uma postura simpática com seus jogadores, tem uma postura que não gosto."

Sobre o jogo, Jorginho comentou a postura do Atlético-GO. "Achei que respeitamos demais o Corinthians. Baixamos nossas linhas de marcação. Tomar o gol (de Gil) no primeiro tempo foi ruim, pois pretendíamos levar a pressão no segundo tempo para o lado deles. Sabíamos que tínhamos de suportar a pressão. Nem contra-ataques conseguimos encaixar", resumiu o treinador, ao tentar explicar o que deu errado no jogo.

Segundo Jorginho, "a responsabilidade é do treinador" sobre decisões tomadas em relação à preparação, escalação e mudanças realizadas no comando do elenco.

Para o técnico, assim como Adson Batita, é preciso aprender com a derrota, se recuperar no Brasileirão e aproveitar a próxima semana, que será aberta para treinos e recuperação de jogadores. "Estou muito triste. Temos de levantar a cabeça e que há algo importante a decidir na próxima semana", projetou o técnico.