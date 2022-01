Esporte Após emendar dois anos, futebol brasileiro volta a ter pré-temporada Após dois anos emendados, clubes terão período de trabalho que antecede início de torneios

Os clubes brasileiros iniciam, nesta semana, o período de preparação antes do início das competições do ano. A pré-temporada volta a ocorrer depois de 16 meses de um ano emendado ao outro, 2020 e 2021, sem período ideal de paralisação entre duas temporadas no futebol.Entre agosto de 2020 e dezembro de 2021, jogadores foram submetidos a uma sequência desgastante de jog...