Após estreia de gala no clássico diante do Atlético-GO, o meia Marquinhos Gabriel, de 32 anos, deve ser mantido no time titular do Goiás para enfrentar o Santos na Vila Belmiro, local bastante conhecido pelo novo jogador esmeraldino.

Recém-contratado no fechamento da janela de transferências, Marquinhos Gabriel chegou do Criciúma para suprir uma lacuna do elenco esmeraldino aberta desde a saída do meia Élvis, que deixou o clube goiano para jogar pela Ponte Preta.

Na Serrinha, Marquinhos Gabriel deu assistência para o gol do zagueiro Caetano e, depois, foi o responsável por marcar o segundo gol esmeraldino no clássico, vencido por 2 a 1 pelo Goiás. Além do poder de decisão nos dois gols, Marquinhos Gabriel ainda colecionou outros bons números na partida, como o aproveitamento de 91% dos passes e 100% nos dribles tentados.

Revelado pelo Internacional, Marquinhos Gabriel viveu um dos melhores momentos em sua carreira justamente com a camisa do Santos. Em 2015, após ter passado de forma discreta pelo Palmeiras na temporada anterior, Marquinhos Gabriel marcou nove gols em 44 jogos pelo Peixe.

O meia chegou à Vila Belmiro emprestado pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, mas quase foi devolvido para o clube do Oriente Médio. A curva de produção do jogador aumentou quando o Peixe contratou o técnico Dorival Júnior. Com o sucesso na reta final da temporada, Marquinhos Gabriel chamou atenção do Corinthians, clube em que disputou mais de 100 partidas.

Desde 2020, Marquinhos Gabriel passou a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador defendeu o Cruzeiro na reta final da competição em 2020, vestiu a camisa do Vasco da Gama em 31 partidas em 2021 na 2ª Divisão e, nesta temporada, estava no Criciúma.

A contratação pelo Goiás significa para o meia uma oportunidade de retomar a elite do futebol nacional e projetar novamente sua carreira, marcada também pelo título de campeão em 2017, quando defendeu o Corinthians.

O elenco esmeraldino encerra a preparação em Goiânia neste fim de semana e depois viaja para o litoral paulista, onde enfrenta o Santos na próxima segunda-feira (5). A única baixa para o técnico Jair Ventura é o volante Caio Vinícius, que foi expulso no clássico contra o Dragão e vai cumprir a suspensão automática.

Com 32 pontos e na 10ª colocação, o Goiás faz confronto direto com o Santos por uma posição na tabela. Com dois pontos a mais, o Peixe ocupa a 8ª posição e está a cinco pontos do G6.