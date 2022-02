Esporte Após estreia no time principal do Atlético-GO, atacante machuca joelho e passará por cirurgia Daniel, de 17 anos, se destacou nas competições de base pelo Dragão e ganhou chance no time principal no Goianão

Considerado uma das promessas do Atlético-GO para a temporada 2022, o atacante Daniel, de 17 anos, já enfrenta a primeira contusão séria da carreira. No treinamento da tarde de segunda-feira (31), o jovem jogador teve lesão nos ligamentos cruzados do joelho esquerdo. Terá de ser submetido à cirurgia, em data a ser agendada pelo departamento médico do clube. No diagnó...