Decisivo nas duas últimas vitórias do Vila Nova nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o experiente meia Wagner, de 37 anos, terá de cumprir suspensão automática diante do Grêmio e será uma dor de cabeça para o técnico Allan Aal encontrar o substituto.

Dos últimos cinco jogos do Vila Nova no mês de agosto, o meia Wagner foi titular em quatro deles. O experiente jogador só não iniciou a partida contra o Londrina, mas foi utilizado no decorrer do jogo pelo técnico Allan Aal.

Muito questionado na primeira metade da campanha do Tigre na Série B, Wagner tem crescido de produção e conseguiu participar ativamente das vitórias sobre Náutico e Chapecoense, que deram uma sustentação na reação que o clube tem vivido neste 2º turno.

Contra o Náutico, o meia fez o gol de empate do Vila Nova e iniciou uma reação que culminaria na virada posterior com um gol do zagueiro Rafael Donato. Na vitória sobre a Chapecoense, Wagner deu assistência para Rafael Donato, que empatou a partida em Santa Catarina, para depois Kaio Nunes concretizar a vitória.

Na partida em Chapecó, Wagner recebeu o terceiro cartão amarelo e logo em seguida foi substituído pelo meia Matheuzinho, que passa a ser um dos favoritos para assumir a condição de titular. Matheuzinho foi o escolhido por Allan Aal na última vez em que Wagner sentou no banco de reservas colorado, diante do Londrina, última partida de Matheuzinho como titular do Tigre.

O Vila Nova encerra sua preparação nesta quinta-feira (1º de setembro) para a partida de sexta-feira (2) contra o Grêmio, às 21h30, na Arena do Grêmio.