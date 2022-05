Antes de se tornar o Linker, com mais de 100 milhões de visualizações nas redes sociais e seguidores espalhados pelo mundo, o cientista da computação, Irlando Silva Campos, de 31 anos, enfrentou desemprego e falência de empreendimentos, em Anápolis.

Hoje, o youtuber vive de transmitir vídeos com dicas sobre um dos jogos de futebol online mais populares do mundo, o Fifa, da franquia norte-americana EA Sports. Seu canal na plataforma acumula quase 45 milhões de visualizações e 159 mil inscritos, até esta quarta-feira (18), em pouco mais de 4 anos de atividade.

O streamer também tem um contrato com a rede social Kwai, onde acumula cerca de 60 milhões de visualizações. O sucesso como criador de conteúdos para redes sociais, no entanto, não foi algo premeditado.

Desemprego e falência

Irlando Silva descobriu o modo online do Fifa ainda durante a faculdade, através de um colega de estágio na Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), em 2015. Desde então, ele começou a jogar por lazer. "Ficava contando os dias pra poder chegar sexta-feira e poder jogar", disse.

Após concluir a faculdade, Irlando ficou pelo menos um ano desempregado, entre 2016 e 2017. Nesse período, ele conta que conseguiu apenas duas entrevistas de emprego, que exigiam experiência avançada na área de programação.

"Eu fazia entrevista e não dava certo. Eles pediam pra você saber programar em quatro linguagens diferentes", explicou ao POPULAR. Sem êxito na busca por emprego, Linker começou a vender videogames e importar fones de ouvido para revenda, mas o negócio não engatou.

Ele passou a tentar concurso público, sem sucesso, e até abriu uma pamonharia em Anápolis, que também não deu certo. Após seis meses de empreedimento, ele precisou vender o estabelecimento, quando decidiu criar um canal no YouTube, em 26 de janeiro de 2018.

Investimentos

No início, ele levava o canal como um hobby, publicando um vídeo por dia e sem receber por isso. Os primeiros ganhos com a criação e transmissão de vídeos sobre Fifa vieram cerca dez meses após a abertura do canal.

Nesse período, Linker atingiu o mínimo de inscritos e minutos assistidos necessários para monetização da conta, que é quando o Youtube permite a inserção de anúncios nos contéudos e remunera o proprietário por isso.

A partir daí, ele começou a juntar dinheiro para comprar equipamentos profissionais de edição de vídeo. Ele conta que, no começo, conseguia publicar apenas um vídeo por dia porque utilizava um notebook para edição e precisava esperar cerca de 3 horas para exportação de cada vídeo.

Com essa limitação, ele não conseguia aumentar seu público. Atualmente, com o estúdo que conseguiu montar em sua casa, ele leva em média 10 minutos para exportar cada vídeo.

"Nesses primeiros salários que eu fui recebendo do Youtube, eu fui juntando até que eu consegui comprar um computador de mesa, foi mais ou menos nessa época que eu consegui fazer tres vídeos por dia." O aumento das públicações diárias foi o que proporcionou o aumento de seguidores nas redes sociais.

Vivendo da comunciação com os amantes de Fifa, Linker conseguiu comprar um carro e uma casa, onde montou uma estrutura completa para criação de conteúdos, em Anápolis.

Uma das principais estratégias do seu tralho é a interação com o público. "Eu gosto de dar espaço pros inscritos no canal também, eu acho que, como os inscritos me colocaram onde eu estou, nada mais justo do que eles participarem", explicou.

