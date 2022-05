Esporte Após gol do título, Vini Jr é eleito a revelação da Liga dos Campeões O melhor jogador foi Karim Benzema -que também foi o artilheiro da competição com 15 gols e herói do Real Madrid na fase decisiva

Autor do gol que garantiu o 14º título da história do Real Madrid na Liga dos Campeões, Vinicius Junior foi contemplado com duas premiações na principal competição europeia: melhor jovem jogador e titular no ataque do time ideal do torneio. 🌟 ¡@ViniJr es el mejor jugador joven de la @LigadeCampeones 2021/22! ⚽ 4 goles y 6 asistencias 🅰️#CHAMP14NS pic.twitter.c...