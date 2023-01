O meia Marlone aprovou a estreia do Vila Nova no Goianão 2023 e espera que o time colorado consiga dar sequência na tentativa de ‘dar alegria para a torcida’ da equipe vilanovense. O jogador de 30 anos foi destaque na goleada de 3 a 0 sobre o Goiânia, com um gol e uma assistência no duelo disputado no OBA, nesta quarta-feira (11).

“Foi bom começar o ano com o pé direito, vencendo em casa e com o apoio da torcida. Estamos no começo de uma jornada que espero que seja linda e que espero dar alegria para a torcida”, comentou Marlone à TV Brasil Central.

Marlone abriu o placar da goleada e deu o passe para o gol de Neto Pessoa, que fechou o resultado no OBA. Para ele, o time colorado conseguiu executar bem a estratégia definida para o duelo.

“Estreamos bem, a gente sabia a forma como eles iam jogar. A gente conseguiu impor nosso ritmo dentro de casa e o Vila é isso, vamos tentar ser intensos até o fim da temporada para levar alegria para o torcedor”, completou Marlone.

Com Marlone, o Vila Nova volta a campo no sábado (14), na abertura da 2ª rodada do Goianão 2023 diante do Anápolis, fora de casa.