Após goleada, Aliança/Goiás volta a enfrentar o Athletico-PR no Brasileiro Feminino A2

O Aliança/Goiás volta a campo neste sábado (9), às 16 horas, para enfrentar o Athletico-PR, no Estádio Olímpico, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A2. A equipe goiana ainda persegue seu primeiro ponto na competição nacional, onde ocupa a 4ª colocação do Grupo A. O Aliança, que joga o Campeonato Brasileiro em parceria com o Goiás, carrega a marca negativ...